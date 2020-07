Sommerferien in Jüchen : Mega-Ferienaktion mit 130 Kindern

Moritz und Carolina arbeiten mit Unterstützung von Chris Sander und Anna Baunach eifrig an einer der vielen Holz-Buden. Foto: Carsten Sommerfeld

Hochneukirch Wegen Corona wird der „Riesenbauspielplatz“ in Hochneukirch auf viele Standorte verteilt. Im Jugendcafé B@mm schließt sich ab Montag eine Woche der Nachhaltigkeit mit verschiedenen Aktionen an.

Hammerschläge weisen den Weg, Hochneukirch ist in dieser Woche an vielen Stellen eine Baustelle. Auf den Höfen der Gesamt- und der Grundschule sowie an anderen Stellen entsteht eine Holzbude nach der anderen. „Riesenbauspielplatz“ heißt die Ferienaktion des Jugendcafés B@mm und der evangelischen Kirchengemeinden Otzenrath/Hochneukirch und Jüchen – den Namen trägt sie zu Recht, 130 Mädchen und Jungen hämmern und schrauben eine Woche lang, was das Zeug hält.

Eine Ferienfreizeit mit so vielen Kindern in Corona-Zeiten – das ist „eine große logistische Aufgabe“, sagt Cerise Beermann vom Jugendcafé. Sie hält inmitten des Treibens die organisatorischen Fäden in der Hand – und per Handy Kontakt zu den sieben Standorten der Aktion. „Wegen der Pandemie haben wir die Ferienfreizeit auf mehr Stellen verteilt als sonst“, berichtet sie. Neben den Baustellen gibt es einen Survival-Standort mit Feuer machen und Schwedenstuhl-Basteln bei den Pfadfindern in Otzenrath und ein Film- und Hörspielprojekt in einer Turnhalle.

Den Schwerpunkt aber bildet der Budenbau. Hinter der Grundschule befestigen Ben (6) und Ben (8) das Dach ihrer Behausung. Klar ist, das eine zweite Etage drauf gesetzt werden soll. Gebaut wird, so lange das Holz reicht, lautet die Losung. Auf dem Hof vor der Gesamtschule blicken Moritz (8) und Carolina (8) bereits von oben auf das Geschehen am Boden. Für das Bretterhaus von ihnen und weiteren Kindern soll noch eine Holz-Couch als Mobiliar gefertigt werden. Auch an vielen anderen Buden wird emsig gewerkelt. Die meisten Teilnehmer stammen aus Jüchen, andere kommen aus Titz oder Erkelenz.

„Viele Kinder haben in ihrem Alltag nicht viel mit handwerklichen Arbeiten zu tun. Sie nehmen sich hier als selbstwirksam wahr, sehen rasche Ergebnisse ihres Schaffens“, erläutert Cerise Beermann. Und sie merke schon, dass zahlreichen Teilnehmern der Kontakt zu vielen anderen Kindern in den vergangenen Monaten gefehlt habe. Schulen und Freizeitangebote waren geschlossen, gemeinsame Unternehmungen kaum möglich.

Natürlich achten Beermann und die anderen darauf, dass Hygieneregeln eingehalten werden. So wurden Bezugsgruppen mit höchstens sieben oder acht Kindern geschaffen. „Kommen sie mit den anderen Bezugsgruppen in Kontakt, sind Masken Pflicht“, sagt Beermann. 35 Betreuer, darunter viele Ehrenamtler und auch Eltern, passen auf, dass auch sonst nichts passiert. Immerhin sieben Zentimeter lang sind die Nägel, die zu Hunderten ins Holz getrieben werden werden. „Bislang gab es ein paar Schrammen“, sagt Beermann, Erste-Hilfe-Kästen und Kühl-Packs stünden bereit.

Die Grundausstattung für das Baumaterial stellte die Entsorgungsgesellschaft Niederrhein (EGN) bereit. „Aber das reicht nicht, über private Kontakte erhalten wir weiteres Holz“, sagt Cerise Beermann. Chris Sander und Kollegen vom Unternehmen „Hilti“ unterstützen die Aktion, betreuen die jungen Bauarbeiter mit.

Bis Freitag, 17. Juli, ist der Bauspielplatz geöffnet. Dann endet aber das Ferienprogram in Jüchen keineswegs. 14 Aktionen verschiedener Träger stehen in den sechs Wochen unter Federführung des Kreisjugendamtes an. „Wir wurden vom Jugendamt gebeten, wegen Corona unsere Ferienangebote auszuweiten“, sagt Beermann. Im Jugendcafé B@mm schließt sich ab Montag eine Woche der Nachhaltigkeit mit verschiedenen Aktionen an.

Wer sich einen Überblick über das gesamte Programm verschaffen will, wird im Internet unter den Schlagworten „Ferienangebote Jüchen 2020“ fündig.