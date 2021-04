Folgen bei Gewitterregen sollen reduziert werden : Maßnahmenkatalog gegen überflutete Keller

Im August vergangenen Jahres herrschte in Teilen von Bedburdyck nach einem Gewitterregen „Land unter“. Mit einem ganzen Maßnahmenbündel reagiert die Stadt. Foto: Dieter Staniek

Bedburdck Straßen und Keller standen im August 2020 in Teilen von Bedburdyck nach einem Gewitterregen unter Wasser – 150 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Nicht das erste Mal herrschte dort „Land unter“. Die Stadt sucht nach Lösungen. Mehrere Maßnahmen sind geplant.

In der Sitzung des Betriebsausschusses am Montag, 19. April, 18 Uhr, im Haus Katz soll ein Gutachten vorgestellt werden, außerdem gibt die Verwaltung einen Sachstandsbericht. Das Interesse dürfte groß sein, die Stadt hat betroffene Anwohner per Einwurfschreiben über die Sitzung informiert.