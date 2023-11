Nikolauskloster Marienfigur wandert von Haus zu Haus

Das Nikolauskloster hält die Tradition des „Marientragens“ lebendig. Die Marienfigur wird mitsamt Transportkiste nach dem Entsendungsgottesdienst am Samstag, 2. Dezember (Beginn 18 Uhr) weitergereicht und jeden Tag von Haus zu Haus getragen. Der religiöse Brauch ist zur Zeit des Barock entstanden und geht zurück auf die Erzählung der Herbergssuche von Maria und Josef. Ein Brauch, der nichts an Aktualität eingebüßt habe, erklärt Pater Andreas Petith. In den vergangenen Jahren habe das Kloster diese Idee aufgegriffen und die symbolische Quartiersuche mit Familien und Einzelpersonen, mit Schulen, Kitas, Feuerwehren gestaltet. In den Häusern bekomme, so Pater Andreas, Maria einen besonderen Platz und führe Menschen zusammen. Das gemeinsame Gebet, der Austausch miteinander stärke im Glauben. Die Übergabe Marias sei nicht mit besonderen Verpflichtungen verbunden. Manche beten zusammen, manche laden sich zum Essen ein. Am Heiligen Abend kommt Maria wieder in der Kirche des Nikolausklosters an, dann wird auch die Krippe dort vollständig sein. Wer Maria bei sich für einen Tag aufnehmen und an dieser besonderen Art der Vorbereitung auf Weihnachten teilnehmen möchte, kann sich bis Mittwoch, 29. November, im Kloster, unter der Rufnummer 02182 829960 oder per Mail an petith@oblaten.de melden.