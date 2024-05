Für die Klostersanierung in Jüchen Muslim spendet 60.000 Euro dem katholischen Nikolauskloster

Klosterleiter Pater Andreas Petith liegt die Restaurierung der großen Anlage mit dem gepflegten Park sehr am Herzen, denn die Oblaten bekommen als Pächter des Nikolausklosters keine Kirchensteuern und nur in Ausnahmefällen Zuschüsse vom Bistum Aachen. Er verdeutlicht: „Wir stemmen dies alles hier nicht für uns, sondern um das Nikolauskloster als Kraft- und Begegnungsort für die Menschen zu erhalten.“ Denn die strömen weiterhin auch von weither herbei: Jüngst waren sogar Gäste aus den USA zu einer „Summer School“ im Nikolauskloster: „Die haben das hier regelrecht genossen“, freut sich Pater Andreas und merkt lächelnd an: „Vielleicht erzählen die Amerikaner Marc Gebauer in Los Angeles davon, wo seine Spende angekommen ist und wie das Nikolauskloster von den Besuchern geschätzt wird.“ Wenn nicht, dann gibt’s immer noch die Reichweite via Presse und Social Media.