Spenden für das gemeinützige Projekt „LebensWert“ Marathon-Pater gibt Lesung im Nikolauskloster

Jüchen · Der „Läufer des Herrn“ kommt nach Damm. Am 21. Juli liest der bekannte Marathon-Pater Tobias Breer im Nikolauskloster aus seinem Buch. In seiner Biographie berichtet er von seinen weltweiten Spendenläufen – und einer Höchstleistung in der Wüste des Oman.

29.06.2024 , 04:50 Uhr

Marathon-Pater Tobias Breer beim Berlin-Marathon im September vergangenen Jahres. Foto: Projekt LebensWert

Von Sarah Kohn