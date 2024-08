Polizei ermittelt Mann entblößt sich in der Jüchener Bahnunterführung

Die Polizei rät in solchen Fällen: Ruhig bleiben, nicht in Panik geraten und selbstsicher auftreten. „Wer einem Exhibitionisten begegnet, sollte ihm keine Beachtung schenken, sondern sich entfernen und einen möglichst belebten Ort aufsuchen“, so ein Sprecher der Behörde. Wichtig sei, sich die Personenbeschreibung einzuprägen und umgehend die Polizei unter 110 zu verständigen.