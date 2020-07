Kunst in Jüchen : Miriam Riemer hat einen Ort für die Kunst geschaffen

Miriam Riemer alias Tess Peartree im Studio „Malzeit“. Foto: Carsten Sommerfeld

Jüchen Miriam Riemer alias Tess Peartree wagte vor drei Jahren in die berufliche Selbständigkeit als Bildende Künstlerin. Nun hat sie an der Odenkirchener Straße das Studio „Malzeit“ eröffnet.

Eine neue Anlaufstelle für Kunstinteressierte und angehende Künstler ist an der Odenkirchener Straße entstanden „Malzeit“ heißt das Studio und Atelier, das Miriam Riemer mit Künstlernamen Tess Peartree mitten in Jüchen eröffnet hat. Früher als Selbständige für IT-Firmen tätig, wagte sie im Jahr 2017 den Schritt zur Bildenden Künstlerin im Hauptberuf. „Ich habe schon immer gemalt und wollte in diese Richtung gehen“, erzählt die 31-Jährige. „Die ersten zwei Jahre waren hart, man muss durchhalten“. Doch nun laufe es gut.

Tess Pertree malt, organisiert Ausstellungen und gibt Malkurse für Erwachsene und Kinder, für Anfänger und Fortgeschrittene. Die Teilnehmer im „Malzeit“ kommen aus Jüchen, aber auch aus Grevenbroich und Mönchengladbach – und auch aus Neuss, wo die Künstlerin bis zu ihrem Umzug nach Jüchen gelebt hat. Kurse gibt sie weiterhin auch dort.

In der Gaststätte „Hamtorkrug“ in Neuss ist ein Deckenbild von ihr zu sehen – eine Auftragsarbeit, ein weiteres Aufgabenfeld von ihr. Tes Pertree widmet sich selbst vor allem der Acryl-Malerei. „Die ist am vielseitigsten“, sagt die Künstlerin, die mit ihren Werken Figürlich-Gegenständliches, aber auch Surrealistisches schafft.

Ein Thema sind dabei Mond und Sterne. „Meine Eltern waren Hobby-Astronomen“, so habe sich die Begeisterung für die Himmelskörper auf sie übertragen, erzählt sie. Ein kleines Acrylbild in der Ausstellung an der Odenkirchener Straße zeigt ein Mädchen, das von einem Hügel aus den großen Mond anblickt.

Auch Ferienkurse werden im „Malzeit“ angeboten. Ein Kursus für Kinder ist fast ausgebucht – das Thema dabei sind „Rhein-Sagen“. Auch Kurse für Firmen oder Geburtstage gibt Miriam Riemer alias Tess Peartree, die sich gern auch der Musik widmet – sie singt, spielt Gitarre und Saxophon.