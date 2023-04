In Jüchen gibt’s einen Ort für künftige Künstler Malschule zieht in zentrale Lage

Jüchen · Miriam Riemer hat sich einen Traum erfüllt und ist in die Selbstständigkeit gegangen. In Jüchen bringt sie künftigen Künstlern das Malen bei. Jetzt an neuer Adresse.

29.04.2023, 04:50 Uhr

Miriam Riemer alias Tess Peartree ist mit ihrer Malschule zum Jüchener Markt umgezogen. Foto: G. Salzburg Foto: Georg Salzburg (salz)

Von Rudolf Barnholt