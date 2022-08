Ballermann-Hit aus Jüchen : „Olivia“ auf Platz zwei der Charts

Jüchen/Mallorca Nur noch einen Platz vom Spitzenreiter der deutschen Schlagercharts entfernt, hat sich der Song „Olivia“ mit den Zipfelbuben auf den zweiten Platz vorgeschoben.

Nur ganz kurz war Ostermann am Freitag daheim in Jüchen, um dann weiter nach Bremen zum großen Olé-Festival mit bis zu 70.000 Zuschauern und nach Herford durchzustarten. Dann geht's auch sofort wieder nach Mallorca, wo die Zipfelbuben mit „Olivia“ die „Schinkenstraße“ rocken, wie es in offiziellen Videos von der Partymeile zu sehen ist.