Kunst in Jüchen Künstlerin Meral Alma lässt die Bronzezeit wieder auferstehen

Wer den kleinen König und vor allem auch die neuen Bilder in einer bisher nicht gekannten Technik nicht in Düsseldorf betrachten konnte, für den ergibt sich eine Gelegenheit „vor der Haustüre“. Meral Alma kündigt an: „Ab dem 29. September 2024 werden einige meiner Arbeiten im Museum Villa Erckens in Grevenbroich zu sehen sein. Das freut mich besonders, weil so meine Bilder auch in der Region zu sehen sein werden, in der ich meine Kindheit verbracht habe.“