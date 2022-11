Männerkreis Hofkirchengemeinde : Männerkreis sucht im zehnten Jahr dringend jüngere Mitstreiter

Jüchen Sein zehnjähriges Bestehen hat der Männerkreis der evangelischen Hofkirchengemeinde jetzt gefeiert. Für die Zukunft benötigt er aber jüngere Mitglieder, um auch weiterhin kulturell und politisch anspruchsvolle Ausflüge und Besichtigungen anbieten zu können.

Besondere Höhepunkte waren laut Schuhfuß in den zurückliegenden zehn Jahren Besichtigungsfahrten zur Meyerwerft in Papenburg und zu den Thyssen-Krupp-Hüttenwerken in Duisburg. Es gab aber auch Besuche in einer Synagoge und in einer Moschee, eine biblische Weinprobe im Nikolauskloster, Betriebsbesichtigungen bei der Feuerwehr Jüchen, im Mercedes-Sprinterwerk in Düsseldorf und bei Ford in Köln. Die Männer unternahmen auch Fahrten mit einer historischen Straßenbahn und mit dem Feuerlöschboot Düsseldorf. Sie besuchten das Fußballmuseum in Dortmund und unternahmen immer wieder Stadtführungen durch Köln, Münster, Aachen und Xanten. Zudem organisierte die Männergruppe Informationstreffen mit Fachreferenten, etwa zur Patientenverfügung, zum Erbrecht oder zu geschichtlichen Themen.