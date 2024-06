MGV „Eintracht“ Hoppers wird 125 Jahre alt Männerchor feiert mit AC/DC und Sinatra

Auch auf den beiden Jubiläumsfeiern am kommenden Wochenende soll die Geselligkeit zelebriert werden. Hierzu startet am Freitag ab 20 Uhr in der Halle des Schölenhofs unter dem Motto „Scheunenrock in Wey“ eine Rocknacht. Die Gruppen „Six Leaves Left“ und „Bebber Basement“ sowie die AC/DC-ribute-Band „Bon Scotch“ sollen vor allem ein junges Publikum anlocken. Sitzreihen wird es nicht geben, denn „abrocken geht nur im Stehen“, so Kämmerling.