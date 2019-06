Diamanthochzeit in Jüchen : Vor 60 Jahren in der Backstube die Liebe gefunden

Seit 60 Jahren sind Luise und Michael Clahsen miteinander verheiratet. Sie ferien jetzt Diamanthochzeit. Foto: Ursula Wolf-Reisdorf

Aldenhoven Vor 60 Jahren sagten Luise und Michael Clahsen auf dem Standesamt in Bedburdyck „Ja! zueinander. Im September 1959 erhielten sie in der Heilig-Geist-Kapelle den kirchlichen Segen. Die Diamanthochzeit wurde jetzt groß in der Alten Schule gefeiert.

Luise Clahsen (85) wurde in Aldenhoven geboren, half nach der Schule in der Bäckerei der Eltern. Eines schönen Samstags brachte Michael den Teig eines Weißbrotes zum Backen. „Das war damals so“, erinnert sich der Aldenhovener. Man mengte zu Hause den Teig und ließ ihn dann beim Bäcker backen. Luise fiel ihm gleich auf und als sie sich im Dycker Weinhaus zu einer Tanzveranstaltung wiedersahen, „habe mich einfach dazu gesetzt und mich mit ihr unterhalten“, erinnert sich der inzwischen 87-jährige. Daraus sei eine Freundschaft und dann mehr entstanden. Fünf Jahre später machten die beiden Nägel mit Köpfen und schlossen den Bund fürs Leben.

Das Elternhaus Luises wurde umgebaut, ein Jahr später wurde Sohn Franz-Werner geboren, der heute mit seiner Frau Claudia nebenan wohnt. Im Alter von 63 Jahren musste Michael Clahsen aus gesundheitlichen Gründen seine Schuhmacherwerkstatt aufgeben. In seiner Freizeit gehörte er zur Bruderschaft Aldenhoven. Er marschierte in den Reihen des Grenadierzuges mit und wurde später Oberstadjutant und Oberst. Nach der 500 Jahr-Feier der Bruderschaft gab er das Amt an seinen Sohn ab. Gerne arbeitet er in seinem schönen Garten, in dem sich Luise um die Blumen kümmert. Die Enkelsöhne Michael (28) und Marco (25) bezeichnen sie als ihr „Ein und Alles“.

(uwr)