Hochneukirch Lkw-Altreifen brennen an der Autobahn 46

Hochneukirch · Am Donnerstag Nachmittag gegen 15 Uhr sorgte ein Brand an der Holzer Straße in Hochneukirch, angrenzend an die Autobahn 46, für mehrere Notrufmeldungen bei der Jüchener Feuerwehr. Die rückte kurz danach zu einem größeren Einsatz aus.

23.05.2024 , 19:14 Uhr

Über der Autobahn 46 war eine schwarze Rauchwolke zu sehen. Foto: Feuerwehr Jüchen

Erste Meldungen von der Autobahn berichteten von einem Brand im Grünstreifen. Wenige Minuten später schilderten weitere Anrufer aus Hochneukirch von einem starken schwaren Rauch, der sich bis Jüchen ausbreitete und zunächst nicht lokalisiert werden konnte. Im Rahmen einer Erkundung konnte die Feuerwehr die Einsatzstelle im Nahbereich der A46 ausmachen. Dort standen etwa zehn Kubikmeter Lkw-Altreifen in Brand. Ein mit Atemschutz ausgerüsteter Trupp bekämpfte die Flammen mit einem Schaumrohr. Beteiligt waren die Löschzüge Jüchen, Gierath und Hochneukirch mit einem Aufgebot von insgesamt 25 Feuerwehrkräften. Dabei wurde auch ein Großlöschgerät eingesetzt. Aufgrund der Nähe zur Nachbarkommune liefen auch dort Notrufe ein, sodass auch die Feuerwehr Mönchengladbach drei Löschzüge entsandte. Weil die Jüchener aber alles im Griff hatten, konnte die Fahrt zur Einsatzstelle aber abgebrochen werden. Die Polizei ermittelt, über die Herkunft der Altreifen wurde bislang nichts bekannt.

(ssk)