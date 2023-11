Gebäude in Jüchen Lichtkuppel löste sich in acht Metern Höhe von Sporthallendach

Mehrere Monate lang war die Zweifachsporthalle an der Stadionstraße in Jüchen in diesem Jahr geschlossen gewesen. Die Lüftungsanlage und Teile der Heizung wurden erneuert. Der Handlungsbedarf an dem Gebäudekomplex ist aber offensichtlich größer, wie ein aktueller Vorfall zeigt. Am Donnerstag, 2. November, ist eine der circa 20 Lichtkuppeln auf dem Dach aus rund acht Metern Höhe in die Halle gestürzt und am Boden zerschellt.