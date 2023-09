Fotos aus Jüchen So schön ist das Lichtfestival 2023 bei Schloss Dyck

Vom 1. bis 16. September 2023 ist der Park von Schloss Dyck erneut die eindrucksvolle Bühne für das Lichfestival: Ein Rundweg durch den Park führt an 15 Lichtkunst-Spielorten vorbei. Wir zeigen Ihnen in einer Bilderstrecke, was es während des Festivals im abendlichen Schlosspark zu entdecken gibt.