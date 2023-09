Haushalt 2024 in Jüchen Letzter Ausweg aus der Haushaltssicherung

Die Finanzlage der Stadt ist dramatisch. Im Etatentwurf 2024, den Kämmerin Annette Gratz jetzt im Rat einbrachte, klafft ein Loch von 5,2 Millionen Euro. Für die Jahre bis 2027 sieht es mit Defiziten von je mehr als vier Millionen nicht viel besser aus. Der zum Ausgleich nötige Griff in die allgemeinen Rücklagen fällt in allen Jahren größer aus als erlaubt. „Im Finanzplanungszeitraum gelingt uns ohne ein Haushaltssicherungskonzept kein Ausgleich“, stellte Gratz fest. Das Kämmerei-Team hat in den 613 Seiten starken Etatentwurf bereits ein Kapitel für den HSK-Entwurf eingefügt. Noch aber sieht die Verwaltung einen Ausweg: Bei Umsetzung der im Entwurf genannten Vorschläge „beziehungsweise gleichwertigen anderen Konsolidierungsmaßnahmen“ könnte laut Gratz ein „genehmigungsfähiger Haushalt ohne HSK verabschiedet werden“. Der Griff in die Rücklagen würde sich dann im erlaubten Rahmen bewegen. Die Kämmerei habe das Konzept „mit dem Optimismus neu aufgestellt, es hoffentlich in der Schublade belassen zu können“.