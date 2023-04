Komitees in Leers und Jüchen geben auf Endet die Partnerschaft mit Frankreich?

Jüchen/Leers · Mehr als 40 Jahre gab es die Städtepartnerschaft Jüchens mit der Gemeinde Leers in Nordfrankreich. Nun beenden in beiden Kommunen die Partnerschaftskomitees ihre Arbeit. Was bedeutet das für die Partnerschaft?

27.04.2023, 04:50 Uhr

Die letzte deutsch-französische Gruppen- und Komitee-Begegnung gab es vor zwei Jahren zum Schloss-Dyck-Lauf mit Station im historischen Liedberg. Foto: Gundhild Tillmanns

Von Gundhild Tillmanns

Das 40-jährige Bestehen der Partnerschaft der ehemaligen Gemeinde Jüchen und des Städtchens Leers in Nordfrankreich konnte wegen der Corona-Pandemie nicht zum Datum und auch nicht später gefeiert werden. Jetzt lösen sich die Partnerschaftskomitees in beiden Städten auf. Bedeutet dies auch das Ende der Städtepartnerschaft? Aus Leers heißt es dazu: „Die Bürgermeister aus Leers und Jüchen müssen jetzt gemeinsam überlegen, wie es weitergehen könnte“, sagt Jean-Marc Deleval im Gespräch mit unserer Redaktion. Deleval war zuletzt Präsident des dortigen Partnerschaftskomitees.