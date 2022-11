Unterstützung für Bedürftige : Lebensmittelhilfe für 200 Menschen

Melanie Cremer (l.) und Beate Wallrafen-Wendelin bei der Lebensmittelausgabe im Thomas-Morus-Haus. Insgesamt zehn Helfer gehören zum Team. Foto: Georg Salzburg (salz)

Hochneukirch Melanie Cremer hat die „Hand in Hand Lebensmittelhilfe Hochneukirch“ ins Leben gerufen. Der Verein unterstützt mit der Ausgabe im Thomas-Morus-Haus mehr als 200 Menschen. Der Bedarf steigt auch wegen der Preissteigerungen.

Die letzten Kisten mit Gemüse und Obst werden eingeräumt. Äpfel, Möhren, Grünkohl, Paprika, Kürbis, Avocados und vieles mehr liegen bereit. „Pass auf, dass der Topf nicht umfällt“, mahnt Melanie Cremer einige Meter weiter. In wenigen Minuten startet die Lebensmittelausgabe, vor der Tür warten geduldig etliche Kunden. Zu den zehn Helfern gehört Mike Spengler, der für den Türdienst zuständig ist.

Im Juli hatte Melanie Cremer die Ausgabe der „Hand in Hand Lebensmittelhilfe Hochneukirch“ ins Leben gerufen. „Mittlerweile unterstützen wir 212 Menschen. Am Ausgabetag dienstags von 11 bis 15 Uhr kommen rund 60 bis 70 Menschen“, erzählt die 42-Jährige. Mit der großen Nachfrage habe sie anfangs nicht gerechnet. Viele Jahre war die Hochneukirchenerin bei der Tafel des Vereins Existenzhilfe in Grevenbroich und Jüchen aktiv. „Dann wollte ich etwas eigenes machen“, erzählt Melanie Cremer. In Hochneukirch sah sie Bedarf. „Die meisten unserer Kunden haben kein Auto, sind auf Bus und Bahn angewiesen. Für viele ist der Weg nach Jüchen zu weit“, sagt sie.

Info Unterstützung für bedürftige Menschen Hand in Hand Lebensmittelhilfe Hochneukirch Die Ausgabe im Thomas-Morus-Haus, Beckerstraße 3 in Hochneukirch, ist dienstags in der Zeit von 11 bis 15 Uhr. Tafel in Jüchen Die Ausgabe der vom Verein Existenzhilfe betriebenen Tafel an der Rektor-Thoma- Straße 9 in Jüchen öffnet dienstags und freitags in der Zeit von 13 bis 15 Uhr. Zurzeit gilt ein Aufnahmestopp für neue Kunden.

Die katholische Kirchengemeinde St. Pantaleon stellte die Räume im Thomas-Morus-Haus bereit – zunächst vorübergehend. „Der Kirchenvorstand hat nun entschieden, dass wir dauerhaft bleiben können“, informiert die Vereinsvorsitzende und freut sich. „Unsere Hilfe ist eine urchristliche Sache“, sagt Beate Wallrafen-Wendelin, die zum Helferteam gehört und Mitglied im Kirchenvorstand ist. Ihr Mann steht an der Kasse. Einen Euro muss jeder Kunde für den Einkauf zahlen, Kinder bis 15 Jahren 50 Cent. Alle Kunden müssen ihre Bedürftigkeit nachweisen.

Ein breites Sortiment an Gemüse wartet auf die Menschen, aber auch Milch, Eier, Kartoffeln, Würstchen, Kaffee und vieles mehr. Am Eingang stehen Schnittblumen bereit, um eine kleine Freude zu bereiten. „Die Lebensmittel erhalten wir aus Bioläden unter anderem in Waat und Wey und aus einem Gemüse-Handel in Güdderath, aber auch von Netto und Rewe“, sagt Cremer. Bis Brüggen fährt sie, um Waren einzusammeln. „Noch reichen die Mengen“, sagt sie angesichts der steigenden Kundenzahl. Jede Woche würden fünf bis zehn Menschen neu aufgenommen.

Zu den Kunden gehört auch Irma Oostveen aus Gierath. „Ich habe eine kleine Rente“, sagt die 65-Jährige, die die steigenden Preise im Geldbeutel spürt. „Auch Kaminholz wird teurer, mit dem wir unser Häuschen heizen.“ „Die Preise für viele Lebensmittel steigen, vor allem für frische Produkte“, sagt eine Frau aus Hochneukirch, die mit ihrer zweijährigen Tochter auf die Ausgabe wartet. Sie ist dankbar für die Unterstützung des Vereins. „Dann bleibt ein wenig Geld für etwas Schönes übrig“, sagt die verheiratete Mutter von drei Kindern.

Nicht nur Lebensmittel zum Mitnehmen gibt es dienstags im Thomas-Morus-Haus. „Wir bieten auch eine warme Mahlzeit“, erklärt Melanie Cremer. Weiße Bohnensuppe sowie Curryfleisch indisch standen am Dienstag auf dem Speiseplan, 2,50 Euro kostet ein Gericht. Im Nebenraum gibt es zudem eine kleine Kleiderkammer. Was noch fehlt? Über mehr helfende Hände würde sich Vorsitzende Melanie Cremer freuen. Und über einen Sponsor für einen Transporter. „Wir warten auf die Anerkennung der Gemeinnützigkeit für unseren Verein.“ Die „Hand in Hand Lebensmittelhilfe Hochneukirch“ ist nicht die einzige Ausgabe von Lebensmitteln an Bedürftige in der Stadt. Zu der vom Verein Existenzhilfe betriebenen Tafel an der Rektor-Thoma-Straße in Jüchen kommen dienstags und freitags jeweils rund 100 Menschen.