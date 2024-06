Stadt Jüchen erwägt rechtliche Schritte 2,5 Millionen Euro Fördermittel gestrichen – Kita-Neubau in Gefahr?

Drastisch formuliert, könnte man annehmen, dem Land Nordrhein-Westfalen gehe das Geld aus. Jüchens Bürgermeister Harald Zillikens drückt es nicht so deutlich aus, hat aber kein Verständnis für das Land, das kurzerhand keine Fördermittel für den Neubau einer fünfgruppigen Kindertagesstätte an der Stadionstraße in Jüchen geben will.