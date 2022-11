Polizei ermittelt nach Diebstahl Ladendiebe packen Einkaufswagen voll

Verdächtiges beobachtete ein Mitarbeiter eines Supermarktes an der Kölner Straße am Montagabend gegen 19.30 Uhr. Laut Polizei packten eine Frau und ein Mann einen Einkaufswagen voll mit Lebensmitteln und technischen Geräten, der Wagen war zudem mit Bademänteln abgedeckt. Als sie den Markt durch den Eingangsbereich verließen, sprach der Mitarbeiter sie an. Das Duo flüchtete daraufhin in Richtung eines anderen Supermarktes.