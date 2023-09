Kultur in Jüchen Politiker besuchen Hausmuseum von Inge Broska

So viel Besuch auf einmal hat Inge Broska in ihrem Hausmuseum in dem 120 Jahre alten Jugendstilhaus an der Hochstraße in Hochneukirch wohl schon lange nicht mehr bekommen: Mitglieder des Kulturausschusses schauten sich am Montagabend bei ihr um, „Einige von uns hatten das Museum noch nicht gesehen. Wir wollten uns einen Eindruck verschaffen, Inge Broska hatte uns eingeladen“, erklärte Ausschussvorsitzender Thomas Lindgens.