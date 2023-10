Türkisch-Deutscher Freundeskreis Jüchen Kulturfrühstück mit bis zu 500 Menschen soll Zusammenhalt fördern

Wer den kulturellen Austausch und persönliche Gespräche sucht und dabei gut speisen möchte, der ist am 5. November in der Peter-Bamm-Halle richtig. Zur Eröffnung wird es wie früher türkischen Volkstanz geben. Eingeladen sind etwa Vereine, Politiker, Vertreter von Stadt und Kirchen. Und: „Jeder kann zum Kulturfrühstück kommen“, sagt Tümay Biçer-Poyraz. Bei Gruppen wird um eine Anmeldung unter der Rufnummer 02164 947676 oder per Mail an salma.tdf@gmx.de gebeten – „damit wir in etwa wissen, für wie viele Menschen wir das Frühstück vorbereiten müssen“, sagt Biçer-Poraz, die betont: „Wir lassen keinen draußen stehen.“ Serin Alma weist darauf hin, dass der Kostenbeitrag mit sieben Euro so gewählt sei, „dass jeder dabei sein kann“. Kinder bis sechs Jahren haben freien Eintritt.