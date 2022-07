Kultur in der Stadt Jüchen : Künstlerin und Autorin Renate Fellner lädt zur Tischlesung ein

Kamphausen Renate Fellner hat einen Gedichtband geschrieben, der Mut machen soll in nicht ganz einfachen Zeiten. „Gezeiten – Weitergehen mit Wind“. Der Band ist ihr viertes Buch und ihr erstes, das auch Fotos enthält. Für Sonntag, 31. Juli, hat sich Renate Fellner etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Eine Tischlesung mit Auszügen aus allen vier Büchern. Wie die aussehen soll.

Renate Fellner hat einen Gedichtband geschrieben, der Mut machen soll in nicht ganz einfachen Zeiten. Das macht schon der Titel deutlich: „Gezeiten – Weitergehen mit Wind“. Der Band ist ihr viertes Buch und ihr erstes, das auch Fotos enthält. Für Sonntag, 31. Juli, hat sich Renate Fellner etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Eine Tischlesung mit Auszügen aus allen vier Büchern. Ihr Motiv: „Ich denke, dass das interessanter ist als eine herkömmliche Lesung, weil die Zuhörerinnen und Zuhörer ihre Fragen nicht erst am Ende der Lesung stellen können, sondern mittendrin.“ Dass alle an einem Tisch sitzen, soll auch dazu führen, dass Hemmschwellen abgebaut werden, dass auch Besucher Fragen stellen, die sich das sonst vielleicht nicht trauen würden.

Anders ausgedrückt: „Statt einer üblichen Lesung vor Publikum möchte ich jetzt eine Lesung mit Publikum machen“, sagt die kreative Kamphausenerin, die ja sogar schon eine Schranklesung gemacht hat. Wie sie sich den Nachmittag vorstellt: „Ich lese und erzähle – und es entwickelt sich ein Gespräch, was sich wahrscheinlich niemand in der klassischen Formation entwickeln würde.“ Der Haken an der Sache: Die Zahl der Besucher ist auf 16 Plätze begrenzt, am Tag der Tischlesung können keine Karten mehr gekauft werden. Im Eintrittspreis von 15 Euro sind kleine Häppchen und Getränke enthalten. Zwischen den Gedichten und Geschichten wird der Cellist Zdenek Bezusek, der unter anderem bei den Prager Sinfonikern gewirkt hat, Ausschnitte einer Suite von Bach vortragen als musikalische Zäsur zwischen den Literatur-Happen.