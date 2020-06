Gesamtschule Jüchen : Künftig ein Standort an der Stadionstraße

Die Gesamtschule wird an der Stadionstraße zusammengelegt. Der Teilstandort Hochneukirch soll aufgegeben werden. Foto: GUndhild Tillmanns/Gundhild Tillmanns

Jüchen Die Gesamtschule soll künftig an der Stadionstraße in Jüchen konzentriert werden. Das hat der Stadtrat jetzt einstimmig beschlossen. Mehr als 20 Millionen Euro muss die Stadt in dieses Zukunftsprojekt investieren.

Von Kurt Lehmkuhl

Die Gesamtschule Jüchen wird auf einen Standort an der Stadionstraße in Jüchen konzentriert. Der Teilstandort an der Mühlenstraße in Hochneukirch wird nach den erforderlichen Baumaßnahmen im Zentrum der Stadt aufgegeben. Mit seinem einstimmigen Beschluss machte der Stadtrat bei seiner Sitzung in der Peter-Giesen-Halle in Garzweiler den Weg frei für diese Maßnahme, die „die Schullandschaft der Stadt Jüchen auf Dauer prägen wird“, wie Bürgermeister Harald Zillikens nach der Abstimmung sagte. Er freute sich über die Einstimmigkeit bei dieser schulpolitischen weitreichenden Entscheidung des Stadtrates.

Vor der Abstimmung hatte die Verwaltung in einem langen Vortrag, Argumente für und gegen die Zusammenlegung vorgetragen, die Vorzüge einer einheitlichen Lösung und die Nachteile einer zweigeteilten Lösung vorgetragen. Ohne eine millionenschwere Investition geht es in beiden Fällen nicht. Mehr als 20 Millionen Euro muss die Stadt Jüchen investieren, um ihre Gesamtschule fit zu machen für eine künftige vier- oder gar fünfzügige Ausrichtung.

Info 850 Schüler besuchen die Gesamtschule Schüler Der Gesamtschul-Standort an der Mühlenstraße in Hochneukirch wird von 295 Schülern besucht. An der Stadionstraße in Jüchen werden aktuell 570 Jugendliche unterrichtet. Klassen Das Gymnasium und die Gesamtschule werden nach der Konzentration an der Stadionstraße jeweils über 39 Klassenräume verfügen.

Noch besuchen den Teilstandort Hochneukirch alle Parallelklassen der Jahrgänge fünf bis sieben. Das sind 295 Schüler. 570 Jugendliche werden in den Folgeklassen in Jüchen unterrichtet. Folge der jetzigen Entscheidung ist das Ende der Überlegung, die Gesamtschule an der Mühlenstraße „um die durch den Abriss der ehemaligen Grundschule an der Gartenstraße verlorengegangenen Klassenräume zu erweitern.“ Dadurch spart die Stadt rund 1,1 Millionen Euro. Bis zur Fertigstellung der erweiterten Gesamtschule in Jüchen sollen die Räume der ehemaligen Grundschule in Hochneukirch genutzt werden. Der geplante Neubau eines fünfgruppigen Kindergartens in Hochneukirch ohne vorherigen Abriss der Schule kann dennoch realisiert werden, nachdem der Stadt der Kauf eines benachbarten Grundstücks gelungen ist.

Alle Ratsfraktionen befürworteten die grundsätzliche Entscheidung, deren planerische und finanzielle Umsetzung die nächste Aufgabe der Verwaltung sein wird. Ob Gebäude aufgestockt werden, es zusätzliche Anbauten geben wird oder eine andere Lösung, muss erarbeitet werden. Bis zum Jahr 2024 soll die Erweiterung in Jüchen erfolgt sein.

Die Konzentration auf einen Standort habe eine größere Nachhaltigkeit, erklärten die Bündnisgrünen, für die Freien Wähler geht der Beschluss in die richtige Richtung, aber nicht weit genug. Die CDU erinnerte daran, dass die Kommune bei der Neugliederung auf die vorhandenen Ressourcen zurückgreifen musste. Die FDP wünscht wie die Freien Wähler Überlegungen der Stadt, langfristig den Standort in Jüchen noch mehr zu erweitern. Für die SPD wird mit dem einstimmigen Beschluss der erforderliche Bedarf hergestellt.