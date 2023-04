BSV Bedburdyck-Stessen Kronprinz kommt aus dem Heilbronner Land

Der Bürgerschützenverein Bedburdyck-Stessen von 1868 hat ein neues Kronprinzenpaar: Beim Königsvogelschuss am Wochenende hat sich in den letzter Minute doch noch ein Bewerber gemeldet – nach langem Zittern. Er stammt aus dem Offizierszug „Kaiserbüffel 2005“ und heißt Jens Kunkel. Mit dem 48. Schuss holte er den Vogel von der Stange – das Regierungsjahr wird er mit seiner Frau Katrin bestreiten. Das Kronprinzenpaar wohnt im baden-württembergischen Wüstenrot, im Heilbronner Land. Wenn die Entscheidung, auf den Vogel zu schießen, auch recht spontan fiel: Für die beiden geht ein Traum in Erfüllung.