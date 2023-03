Gefahrenstelle in Jüchen soll entschärft werden Kreisverkehr auf der Schaaner Kreuzung lässt auf sich warten

Wiederholt hatte es in den vergangenen Jahren auf der Kreuzung auf der B 59, in die die Straßen aus Richtung Hackhausen und Schaan einmünden, gekracht. Laut Polizei haben sich von 2019 bis 2021 dort neun schwere Verkehrsunfälle ereignet, davon sieben mit Verletzten. Im Jahr 2017 wurden bei einem Unfall vier Menschen schwer verletzt. Zeitweise war die Kreuzung als Unfallhäufungsstelle eingestuft, in der aktuellen Unfallstatistik der Polizei taucht sie aber nicht mehr auf.