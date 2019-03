Festakt auf Schloss Dyck : Drei Jahrzehnte aktiv für die Heimat

Dyck 30 Jahre Kreisheimatbund – das nahmen Mitglieder und Politiker zum Anlass, die Entwicklung des Begriffs Heimat zu betrachten. Den festlichen Rahmen des Treffens zum „runden Geburtstag“ bot das historische Schloss Dyck.

2019 ist ein Jahr der „runden Geburtstage“: 30 Jahre Kreisheimatbund, 20 Jahre Jahrbuch, 20 Jahre Heimatpreis, zehn Jahre Jahresempfang. Grund genug für den Kreisheimatbund um Präsidentin Beate Pricking, den Jahresempfang 2019 in einem festlichen Rahmen in der Remise an Schloss Dyck zu begehen. Für den musikalischen Rahmen sorgte die Elele-Band aus Neuss, der türkische Name bedeutet „Hand in Hand“. „Und Hand in Hand ist auch ein gutes Motto für den heutigen Abend“, sagte Pricking. „Wir feiern 30 erfolgreiche Jahre, die nur durch die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit vielen Partnern erreicht werden konnte.“