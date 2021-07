Naturschutz in Jüchen : Kräuterwiese soll Insektenparadies werden

Jüchen Die Wildkräuterwiese am Jüchener Schulzentrum bietet Insekten viel Nahrung, aber sie muss von den Aktiven des Bundes für Umwelt und Naturschutz auch gepflegt werden. Warum die Wiese regelmäßig gemäht und zuvor das Jakobskreuzkraut dort von Hand entfernt wird.

Sie bietet Schmetterlingen Bienen und Käfern bereits Nahrung – doch die Wildwiese des Bundes für Umwelt und Naturschutz (Bund) an der Konrad-Duden-Allee neben dem Schulzentrum in Jüchen soll sich noch weiter entwickeln. Einfach der Natur überlassen wird das Areal mit den Wildkräutern nicht, die Wiese beschert so einiges an Arbeit. Mehrere Naturschützer waren dort, wie Lucie Fehrenbacher von der Jüchener Ortsgruppe erjklärt, waren jetzt dort aktiv.