Geplante Regionalplanänderung stößt auf Widerstand : Kräftiger Protest gegen Gewerbegebiet Sasserath

Sie und weitere Bürger etwa aus Schaan und Kamphausen machten am Haus Katz ihren Protest gegen das Gewerbegebiet deutlich. Foto: Carsten Sommerfeld

Jüchen Rund 30 Bürger zogen mit Plakaten vors Haus Katz, in dem die Planungspolitiker zur Regionalplanänderung Stellung nahmen. Die Stadt begrüßt das Projekt, gegen das in Jüchen bereits mehr als 800 Unterschriften gesammelt wurden.

So groß ist das Interesse an Ausschusssitzungen selten: Knapp 30 Erwachsene und Kinder machten am Donnerstag Abend vor Beginn des Planungsauschusses mit Plakaten am Haus Katz deutlich, dass sie das geplante, 58,8 Hektar große interkommunale Gewerbegebiet Sasserath vehement ablehnen. Ein Mädchen hatte ein Pferd gemalt, unter dem „Meine Fläche“ stand. Wegen der Corona-Regeln konnte nur ein Teil der Protestierenden an der Sitzung teilnehmen. Der Widerstand ist grenzüberschreitend, am Dienstag hatte es in Sasserath eine Info-Versammlung gegeben.

Eine Entscheidung im Ausschuss stand gar nicht an, die Verwaltung informierte über das eingeleitete Verfahren zur zehnten Änderung des Regionalplans, zu dem das Gewerbegebiet gehört. Es soll sich von Mönchengladbach in Richtung Schaan und Kamphausen erstrecken. Die Bürger dieser und weiterer Dörfer seien „so gut wie geschlossen gegen das Gewerbegebiet“, erklärte Tim Jansen vom Heimatverein Schaan beim Tagesordnungspunkt Fragen der Einwohner. Erst Ende Januar/Anfang Februar hätten viele vom Projekt erfahren, „es ging per WhatsApp wie ein Lauffeuer herum. Die Menschen fühlen sich übergangen, die Transparenz fehlt“, Alternative Standorte seien mit „lapidaren Begründungen“ ausgeschlossen worden. „Die Fläche der halben Gemeinde ist im ,Loch‘ verschwunden, nun sollen weitere Flächen geopfert werden“, konstatiert Jansen. „Es gibt Alternativen. Wir bitten Sie, diese zu suchen.“

Die Palette der Argumente ist lang. Rehe, Hasen und Greifvögel würden dort leben, wertvolle Ackerböden würden vernichtet. Landwirt Elmar Steinfarz, vom Jägerhof, wies darauf hin, dass landwirtschaftliche Betriebe so viel ihrer Fläche verlieren würden, dass das existenzbedrohend sein könne. „Und im Umfeld gibt es vier Pferdehöfe, denen auch das Ausreitgebiet verloren gehen würde“, sagte er. „Wir haben jahrelang mit Emissionen aus dem Tagebau gelebt. Nun soll das bisschen Landschaft, das wir noch haben, versiegelt und verschandelt werden. Schämen Sie sich für die Entscheidung“, erklärte Gisela Jansen.

Die Stadt begrüßt die Regionalplanänderung: „Wir stehen ganz am Anfang eines Planungsprozesess, bei dem die Bürger beteiligt werden“, erklärte Bürgermeister Harald Zillikens. Mit der Umsetzung sei frühestens in zehn Jahren zu rechnen. In drei Sitzungen hätten sich Ratsgremien mit dem Thema befasst, der Rat habe die Änderung befürwortet. SPD-Fraktionschef Hans-Josef Schneider merkte aber an, dass einer der Termine wegen Corona „unter Ausschluss der Öffentlichkeit“ gelaufen sei. Zillikens betonte, dass ins Gewerbegebiet nur Firmen kommen sollen, die keine wesentliche Belästigung verursachen. Es handele sich um ein Modellvorhaben „ZeroEmission“, das eine klimaneutrale Bilanz aufweisen soll. In Sasserath hatte Zilikens zudem erklärt, dass die nach dem Tagebau rekultivierten Flächen nach Verfüllung erst 15 Jahre ruhen müssten. Die Befürwortung des Gewerbegebiets nannte CDU-Ratsherr Gerd Kuska das Ergebnis „eines Abwägungsprozesses für die Daseinsfürsorge“. Die Stadt sei im Rahmen des Strukturwandels auf neue Gewerbeflächen und Steuereinnahmen angewiesen. „An uns wenden sich ansässige Handwerksunternehmen, die hier keine Flächen finden, um sich weiterzuentwickeln“ ergänzte Konrad Thelen (FDP).