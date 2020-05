Pro Musica Jüchen sucht Räume : Verbotslockerung hilft noch nicht allen Musikschulen

Arne Harder am Klavier mit dem Schlagzeuger Jörg Seyffarth. Er ist für den Bereich Jazz und Popmusik bei Pro Musica zuständig. Foto: Gundhild Tillmanns

Jüchen/Korschenbroich Seit Montag dürfen Musikschulen in NRW wieder zum Einzelunterricht öffnen. Etwas für das Klaus-Peter Schöttke wochenlang gekämpft hat. Zum Auftakt profitieren seine Kollegen von Pro Musica in Jüchen allerdings noch nicht von der Regelung.

„Gott sei Dank ist das jetzt wieder möglich“, sagt Schöttke. Den Sonntag habe er dann damit verbracht, die Musikschule vorzubereiten. Jetzt sind rund 70 bis 80 Prozent der Schüler wieder zurück im Unterricht, schätzt Schöttke. Auch für Bläser könne der nötige Abstand eingehalten werden. Sein Umsatz sei dennoch gering. „Gruppen sind am ertragreichsten“, sagt er. Er hofft daher, bald auch wieder mehr als einen Schüler pro Unterrichtsstunde begrüßen zu dürfen. Fürs Erste sei er allerdings zufrieden. „Es hat wohl doch etwas gebracht, alle anzuschreiben“, vermutet Schöttke.

Andere haben da noch existenziellere Probleme. Die Pro-Musica-Musikschule in Jüchen darf in den Räumen, die sie sonst in der Gesamtschule nutzt, wegen der Corona-Auflagen noch nicht unterrichten. Musikschulleiter Arne Harder ist von der Stadtverwaltung mitgeteilt worden, der Musikunterricht sei erst dann wieder erlaubt, wenn auch die Schulen komplett wieder für den Präsenzunterricht geöffnet werden dürften.