Musik diente auch einem gutem Zweck : Konzert mit Ukraine-Flagge

Jüchen Beim verschobenen Neujahrskonzert wurden Spenden für Kinder aus der Ukraine gesammelt. Einschließlich der Friedenswanderung hatte das Gymnasium Jüchen zur Konzert-Halbzeit bereits mehr als 36.000 Euro zusammengebracht.

Beate Schmidt hatte sich mit Freundinnen in der letzten Reihe platziert und war „super froh“, dass die Band, zu der ihre Tochter Johanna (18) gehört, wieder Gelegenheit zum Auftritt hatte. Lange war im Atrium des Gymnasiums mit Abstand geprobt worden. Außerdem war ein Konzert gestreamt worden, das die Eltern zu Hause am Couchtisch genießen konnten. Doch die direkte Resonanz fehlte. „Musiker brauchen Publikum“ meinte Jörg Enderle, der als Leiter der Concert Band routiniert durchs Programm führte.

Die Besucher genossen den Auftritt, wippten mit den Füßen, filmten, fotografierten und belohnten die Stücke mit langem Applaus. Abwechslung und Kontraste gelangen. Zum Einstieg waren Melodien aus der Fernsehserie Bonanza zu hören. „Die Concert Band kann auch Rock“ versprach Enderle. „Learn to Fly“ war vermutlich eine Hommage an die Foo Fighters, drei Stücke von The Doors entführten das Publikum in die wilden 1960er Jahre, ehe die Band ein James Bond-Medley, Klassik von Händel und schwungvolle Melodien aus Dschungelbuch spielte. Gekonnt setzten die Techniker Musik und Bühne in Szene. „Ohne regelmäßige Proben haben viele Bands während der Pandemie frustriert aufgegeben“, erzählte Enderle zwischen den Stücken. Die Concert Band machte dagegen weiter, das große Atrium des Gymnasiums an der Stadionstraße ermöglichte viel Abstand bei den Proben.