IGA 2037 Garzweiler Kommunen können Gartenschau nicht stemmen

In ihrer Sitzung haben sich die Jüchener Tagebau-Politiker auch mit dem Straßennetz auf rekultivierter Tagebaufläche beschäftigt. Der Restsee spielte dabei ebenfalls eine Rolle. So ist eine zusätzliche Autobahn-Anschlussstelle an der A 44n vorgesehen, über die unter anderem der Freizeitverkehr hin zum See fließen soll. Darüber hinaus sollen Fahrer aus dem geplanten Quartier Jüchen-Süd und dem Industriepark Elsbachtal darüber Anschluss an die Fernstraße erhalten.