Investition in den ÖPNV in Jüchen : Knapp eine halbe Million Euro für barrierefreie Haltestellen

Jüchen Für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen erhält die Stadt nun 489.000 Euro Fördermittel. Welche Standorte umgebaut werden.

Wenn die Busstopps umgerüstet sind, ist beim seit mehreren Jahren laufenden Umbauprogramm Halbzeit: Dann werden 40 der 80 Haltestellen, für die die Stadt zuständig ist, barrierefrei sein. Fahrgäste können dort ebenerdig in Niederflur-Linienbusse, wie sie heute Standard sind, einsteigen. „Wir möchten, dass niemand von der Benutzung des öffentlichen Personennahverkehrs ausgeschlossen wird“, betont Maximilian Hampel, Leiter des Amtes für öffentliche Infrastruktur. Laut dem Personenbeförderungsgesetz soll eine vollständige Barrierefreiheit erreicht werden. Vom ebenerdigen Einstieg profitieren etwa, wie Dezernent Oswald Duda erklärt, Menschen, die auf Rollstuhl oder Rollator angewiesen sind, aber auch Eltern mit Kinderwagen. Umgebaut werden ab August/September je zwei Haltestellen an der Bahnhofstraße in Hochneukirch und Baumstraße in Otzenrath, eine am Schulzentrum in Hochneukirch, eine an der Garzweiler Allee sowohl je zwei in Kelzenberg, Damm und Schlich.