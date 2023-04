„Petits Chanteurs“ zu Gast in Jüchen Französischer Knabenchor gastiert in der Jüchener Jakobuskirche

In der Jüchener Jakobuskirche werden die „Petits Chanteurs“, die Cupelli vor 20 Jahren als einen Zweig der städtischen Musikschule von Lambres-lez-Douai gegründet hatte, geistliche Gesänge aller Epochen vortragen. Der Chor ist Mitglied im internationalen, katholischen Chorverband „Pueri Cantores“ und bekannt durch seine Auftritte auch weit über Frankreichs Grenzen hinaus. So sei für Juli diesen Jahres eine Konzertreise durch Nordamerika und Kanada geplant, berichtet der Chorleiter. Sogar vor Papst Franziskus sind die Knaben aus Frankreich schon in Rom bei einer Friedensmesse aufgetreten. Die Besonderheit dieses Knaben- und junge-Männer-Chores ist ihre Anbindung an eine städtische Musikschule. Die jungen Sänger leben nicht in einem Internat, wie etwa die Thomaner oder sonstige bekannte Knabenchöre. Sie proben in ihrer Freizeit, nach der Schule, wohnen bei ihren Eltern. „Unsere Konzertreisen sind oft Anreiz, sich für den Chor anzumelden“, weiß Cupelli, der aber zugibt: „Es ist nicht leicht, den geeigneten Nachwuchs zu finden.“ Aber einige ehemalige Chorsänger studierten bereits und wollten Berufsmusiker werden.