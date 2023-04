Aktivistin aus Jüchen Im Einsatz für den Klimaschutz

Christina Schliesky war immer dabei, wenn es in den vergangenen Jahren in Jüchen und Hochneukirch um Demonstrationen gegen den Braunkohletagebau Garzweiler II und für den Kampf um den Klimaschutz ging. Schon vor der Corona-Pandemie hatte sie als knapp 15-Jährige die Fridays-For-Future-Bewegung in Jüchen auf den Weg gebracht, hatte die Ortsgruppe in Hochneukirch gegründet. Ihre Bedeutung für Fridays For Future wurde auch dadurch deutlich, dass sie als Sprecherin der von Greta Thunberg ins Leben gerufenen Initiative bei Protestaktionen in Lützerath am Rande des Tagebaus tätig war und damit bundesweit bekannt wurde.