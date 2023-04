Event in Bedburdyck Kleider- und Spielzeugtrödel im Zelt statt im Bürgerhaus

Mit der Pandemie war damit erst einmal Schluss. Danach suchte der Förderkreis einen neuen Ort. „Die Stadt hat das Obergeschoss der Halle für die Unterbringung von Flüchtlingen hergerichtet, so dass wir nicht die ganze Halle nutzen könnten. Außerdem wussten wir nicht, ob die Stadt das Bürgerhaus kurzfristig zur Unterbringung benötigen würde“, erzählt Havertz. „Wir haben lange nach einer Lösung gesucht.“ Die Lösung: „Die Schützen haben uns für den Kleider- & Spielzeugtrödel das Festzelt zur Verfügung gestellt, das am Wochenende auf dem Platz steht.“ Der Erlös aus den Standgebühren der 45 Aussteller kommt der Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit des Förder- und Freundeskreises zugute. Im vergangenen Jahr hatte er außerdem in Bedburdyck und Umgebung zwei Garagen-Trödel organisiert. Die kamen so gut an, dass die Idee jetzt auch in Gierath und Gubberath aufgegriffen wird.