Radwandern in Jüchen : Klaudia London ist neue Vorsitzende der Radfreunde

Die neue Vorsitzende Klaudia London mit Geschäftsführer Harald Wilbertz, Kassiererin Evelyn Geisler und stellvertretendem Vorsitzenden Franz-Josef Herten (v.l.) Foto: Radfreunde Jüchen

Jüchen Mittlerweile sind immer mehr E-Biker bei den Ausflügen dabei. Welche Radwanderungen in der kurzen Saison 2021 unter anderem geplant sind.

Rund 20 Touren organisieren die Radfreunde Jüchen in der kurzen Radwandersaison 2021, die nach den Lockdowns erst im Juni startete. Daneben bleibt aber noch Zeit für anderes. In der Mitgliederversammlung wurde der Vorstand neu gewählt. Es gibt einen Führungswechsel: Gerhard Geisler (67), seit Gründung der Radfreunde 2016 Vorsitzender, kandidierte nicht mehr, der Vorsitz solle in jüngere Hände gelegt werden, erklärte der Aldenhovener, der früher bereits Vorsitzender beim ADFC Jüchen war. Seine Nachfolge bei den Radfreunden trat nun Klaudia London an. Die 58-Jährige aus Jüchen ist begeisterte Radfahrerin, zudem plant sie gern Radwandertouren. Sie würde sich freuen, wenn sich neben dem heutigen Team von etwa einem halben Dutzend Tourleitern weitere finden, die Vorschläge für Ausflüge haben und diese vorbereiten.

Rund 20 Teilnehmer strampeln bei den Feierabendtouren freitags mit, etwas weniger sind es im Schnitt bei den Sonntagsausflügen. „Das Fahrrad hat durch Corona an Bedeutung gewonnen. Viele sind im Urlaub zu Hause geblieben und erkundeten mit dem Rad die Umgebung“, stellt Gerhard Geisler fest. Ein Vorteil sei, dass bei den Touren wieder Einkehr in die Gastronomie möglich sei. Laut Klaudia London hält die Begeisterung fürs Fahrrad auch nach den Lockdowns an. Zudem gehe der Trend zu E-Bikes. „Bei unseren Touren sind oft rund 90 Prozent mit E-Bikes dabei. Aber wir fahren langsam, nehmen Rücksicht auf die Schwächsten“, betont London, die selbst aufs E-Bike steigt.

Wer mitfahren möchte: Die nächste Sonntagstour, rund 60 Kilometer lang, am 22. August führt am Borussenpark vorbei zum Bauernhof „Cafe Q“ in Mönchengladbach. Start ist um 10 Uhr am Jüchener Markt (Anmeldung unter der Rufnummer 02165 3601091). Am 29. August geht es durch die typische Niederrheinlandschaft, durch Wachtendonk, vorbei an Straelen bis Geldern. Die Anfahrt zum Startpunkt erfolgt mit Autos. Und am 19. September werden auf einer Schlössertour Schloss Dyck, Schloss Myllendonk, Schloss Rheydt und Schloss Liedberg angesteuert.

Wer es kürzer mag, kann bei den Feierabendtouren freitags mitradeln. Infos zum Tourenprogramm gibt es unter www.rf-juechen.de. Nichtmitglieder zahlen 1,50 Euro für die Freitags- und drei Euro für die Sonntagstouren.