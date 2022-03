Musik im Schloss Dyck : Klarinettentrio Schmuck erfindet die Klassik neu

Dyck Beim Dycker Schlosskonzert begeisterten Julia Puls, Sebastian Pigorsch und Sakaya Schmuck die Zuhörer. Nicht nur Mozart und Dvorak waren zu hören.

Das war nach der Corona-Einöde wieder einmal und endlich ein Konzert, bei dem alles stimmte. „Das Aufspielen des Klarinettentrios Schmuck soll in einer gelockerten Stimmung Kraft geben“, begrüßte Birte Wienands, Vorsitzende der Freunde und Förderer von Schloss Dyck, die Besucher. Bereits das prächtige Wetter zum Frühlingsanfang sorgte, flankiert vom geschichtsträchtigen und farbenfrohen Saal, für das erhoffte Ambiente. Und die Spielkunst des Trios Schmuck setzte noch ordentlich eins drauf. Ihren Auftritt hatten Sayaka Schmuck, Julia Puls und Sebastian Pigorsch mit ihrer ungewöhnlichen Kombination Klarinette, Bassetthorn und Bass-Klarinette.

Die kleine Besetzung für die großen Klassiker Mozart und Dvorak ließ nur anfangs daran zweifeln, dass deren Klänge zu ihrem Recht kämen. Im zweiten Teil mit überwiegend populären Titeln ließ sich das Publikum von Anfang an noch williger auf die kurzen Stücke-Präsentationen ein. Dafür standen „Moon River“ von Henry Mancini, Paul Desmond mit „Take Five“ und Zeyuinha de Abreu mit „Alexander´s Ragtime Band“.

Schlossfrühling öffnet erstmals an zwei Wochenenden

Event am Schloss Dyck

Event am Schloss Dyck : Schlossfrühling öffnet erstmals an zwei Wochenenden

Highway To Hell auf der Blockflöte

Das Trio Wildes Holz spielte im Schwarzen Adler in Rheinberg

Das Trio Wildes Holz spielte im Schwarzen Adler in Rheinberg : Highway To Hell auf der Blockflöte

Konzert in Neuss

Konzert in Neuss : Deutsche Kammerakademie spielt Mozart vom Allerfeinsten

Bei Mozart´s Opernauszügen und Dvoraks Slawischen Tänzen zuvor wurde jedenfalls genau hingehört. Denn diese bei den Musikfreunden für alle Zeiten einen fest etablierten Platz beanspruchenden Stücke sind in einer anderen Aufführungsweise präsent.

Doch es zeigte sich bald, dass es nicht immer der großen Oper und der instrumentenstarken Orchester bedarf. Wiedererkennung war in jedem Fall garantiert, und kammermusikalische Darbietung in dieser Spitzenklasse eröffnet in jedem Fall neue Facetten.