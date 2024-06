An der Stadionstraße in Jüchen Kita-Neubau in Jüchen erhält doch eine Förderung

Die Kita-Situation hat sich entspannt. Wie das LVR-Landesjugendamt dem Rhein-Kreis Neuss nun mitteilte, wird der Förderantrag für den Neubau der Kindertagesstätte an der Stadionstraße in Jüchen aus den zusätzlich bereitgestellten Landesmitteln für Investitionen in den Kita-Ausbau bewilligt.