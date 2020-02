Rathaussturm : Lara und Ali regieren in Jüchen

Das Kinderprinzenpaar übernahm die Macht für die närrischen Tage. Jedoch nicht ohne die Mundart-Fähigkeiten von Bürgermeister Harald Zillikens auf die Probe zu stellen.

Zillikens rückte natürlich nicht freiwillig den Schlüssel heraus. So entschloss sich das Kinderprinzenpaar Ali Dogu und Lara Götsch den ersten Bürger der Stadt Jüchen zu fesseln. So viel Wehrlosigkeit nahm Annette Pega, die „Vize“ der Karnevalsgesellschaft, zum Anlass, Zillikens ernste Worte zu sagen. „Op Platt“ natürlich, denn auch die Ortsschilder der Stadtteile sollen ja demnächst „zweisprachig“ sein. So mutmaßte die Karnevalistin unter anderem, was da wohl dabei herauskommt, wenn man die Ortsnamen auf Platt „in et Navi“ eingibt? Und ob die nächsten Steuerbescheide dann wohl auch auf Plattdeutsch erstellt würden? Dann sei es selbstverständlich notwendig, das Personal freitags von 16 bis 20 Uhr unter dem Motto „zur Erhaltung der Muttersprache“ auf neuesten Stand zu bringen. Was Zillikens nicht ahnte: Nun war er dran und hatte zu beweisen, ob er der „platten“ Muttersprache mächtig ist.