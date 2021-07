Ferien-Aktionen in Jüchen : Kinder bauen ein Hüttendorf in Hochneukirch

Jüchen Auf den Bauspielplätzen der Stadt Jüchen wird wieder gehämmert. Rund 130 Kinder bauen dort Buden und Burgen aus Palettenholz. Wie die Arbeiten voranschreiten.

An verschieden Standorten in der Stadt Jüchen laden derzeit Ferien-Aktionen zum Mitmachen ein. Der Träger „Hoch3“ betreut – gefördert von Rhein-Kreis Neuss – den Bauspielplatz in Hochneukirch, an dem 90 Kinder teilnehmen. Am katholischen Jugendheim in Gierath ist das Kreisjugendamt aktiv und beschert rund 40 Kindern erlebnisreiche Ferientage.