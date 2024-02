Mädchen musste ins Krankenhaus Kind von Auto erfasst – Polizei sucht Zeugen nach Unfall in Jüchen

Am Samstag ist es an der Einmündung Neusser Straße/Amselstraße in Jüchen (da, wo sich die SB-Tankstelle befindet) zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 13-jähriges Mädchen so schwer verletzt wurde, dass es ins Krankenhaus musste. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war das Mädchen gemeinsam mit einer Freundin um 17.53 Uhr zu Fuß im Bereich der Einmündung unterwegs. Die beiden überquerten nach Polizeiangaben die Amselstraße in Gehrichtung Konrad-Duden-Allee, als es zur Kollision mit einem Auto kam.