Aufnahme in Jüchen Gemeindereferent Alexander Tetzlaff ist jetzt auch ein Ritter

Ohne Schützenbruderschaft und Pfarrgemeinde könnte Alexander Tetzlaff nicht leben. Der Gemeindereferent an der Jüchener St. Jakobus-Kirche und Bruderschaftsmeister der Sebastianer in Keyenberg ist jetzt sogar ein Ritter geworden. Den Ritterschlag erhielt der 30-Jährige am Wochenende bei der Frühjahrstagung der Europäischen Gemeinschaft Historischer Schützen (EGS) in Arnsberg/Sauerland. Tetzlaff gehörte zu insgesamt 40 Kandidaten, darunter eine Frau, die das letzte Mal ihren Ritterschlag durch den scheidenden EGS-Präsidenten Prinz Charles Louis de Merode erhalten haben. Nach fast 20 Jahren wird er nun von seinem Sohn Albert Henri de Merode als EGS-Präsident abgelöst.