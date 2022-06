Kulturprogramm in Jüchen : Kartenverkauf für Kabarett läuft schleppend

Jüchen Der Ticketverkauf für das Kabarettprogramm der Stadt verläuft schleppend. Ein Vorteil: Karten gibt es noch für alle drei Termine bis Jahresende. Welche Kabarettisten nach Jüchen kommen.

Der Vorteil für Jüchener: Für alle drei Veranstaltungen, Beginn jeweils um 20 Uhr, gibt es noch reichlich Karten. Am Donnerstag, 27. Oktober, kommt Konrad Beikircher mit dem Programm „400 Jahre Beikircher“ in die Stadt. „Chill mal – am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig“ heißt es am 10. November mit Matthias Jung, und am 14. Dezember erklärt Jürgen Becker: „Die Ursache liegt in der Zukunft“. Tickets (für 31 oder 28 Euro) sind an der Info-Theke im Rathaus oder unter www.juechen.ticket.io erhältlich. Alle Veranstaltungen sind in der Peter-Giesen-Halle in Garzweiler geplant, bei weiter geringem Kartenverkauf ist aber eine Verlegung möglich, zwei Termine im Fühjahr waren in die Gesamtschule in Jüchen verlegt worden.