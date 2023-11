Schloss Dyck in Jüchen Karten für die Schlossweihnacht zu gewinnen

In anderthalb Wochen – am Freitag, 2. Dezember – startet die Schlossweihnacht an Schloss Dyck und wird an vier Wochenenden für vorweihnachtliche Stimmung sorgen. NGZ-Leser können dafür zehn mal zwei Eintrittskarten gewinnen. 145 Stände werden im Parkgelände aufgebaut. Das Angebot reicht von Weihnachtsdeko über Wohnaccessoires, bis zu Kunsthandwerk. Natürlich wartet auch viel Leckeres auf die Besucher – von Stollen bis zu Tiroler und italienischen Spezialitäten. Musikensembles ziehen im Park umher, und auch das lebendige Krippenspiel gibt es wieder. Geöffnet ist die Schlossweihnacht an allen vier Adventswochenenden. Am vierten Wochenende ist allerdings am Freitag und Samstag, 22./23. Dezember geöffnet, Heiligabend selbst bleibt der Park geschlossen. Tickets gibt es im Internet unter ticket-schloss-dyck.de