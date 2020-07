Straßenverkehr in Jüchen : Kanaldeckel in Hackhausen sollen nicht mehr klappern

Hackhausen Die Stadt hat jetzt sieben Schachtdeckel in Hackhausen saniert. Damit sollen nervige Klapper-Geräusche, wenn Autos darüber fahren, ein Ende haben.

(cso-) Hackhausener müssen, was Verkehr und Lärm angeht, so einiges in ihrer Ortsdurchfahrt ertragen. Der Autoverkehr wird zwar aktuell nicht reduziert, zumindest aber soll es etwas leiser werden. Die Stadt hat jetzt defekte Schachtdeckel auf der Straße Hackhausen – eine Ursache für Lärm – sanieren lassen. So mancher Autofahrer wunderte sich über die rot-weißen Absperrbaken, die als Hindernis mitten auf der Fahrbahn im Bereich der Deckel aufgebaut waren – und um die Autos herum kurven mussten.