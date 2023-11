Kanalbaustelle in Jüchen Baustelle auf B 59 wird zum Nadelöhr auch für Radler

Im Verkehrsausschuss hakte Paul Quack, aktiv in der FWG und im Naturschutzbund, nach, welche Alternativen für Radfahrer und Fußgänger bestehen, den Bereich zu passieren. „Die Antwort der Verwaltung, dass während der Kanalbauarbeiten Radweg und Bürgersteig ersatzlos wegfallen, ist nicht akzeptabel“, erklärte danach Grünen-Fraktionschef Thomas Dederichs. Schließlich sei die Stadt der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Kommunen beigetreten, habe damit „ein klares Bekenntnis zur Verkehrswende gegeben“. Deshalb müsse die Stadt die Interessen von Fußgängern und Radlern berücksichtigen. „Insbesondere dann, wenn es sich um so zentrale Verkehrswege handelt wie die Odenkirchener Straße. Es ist nicht akzeptabel, dass für Fußgänger und Radfahrer keine alternative Wegeführung ausgewiesen wurde“, kritisieren die Grünen. Die Forderung an die Verwaltung lautete, „entsprechend nachzubessern“.