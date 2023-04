Tür in Jüchen aufgehebelt Kamera filmt Unbekannten bei Einbruch

Jüchen · Die Polizei in Jüchen ist auf der Suche nach einem Mann, der in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 12. April, in ein Wohnhaus an der Wilhelmstraße in Jüchen eingebrochen ist.

12.04.2023, 12:18 Uhr

Die Polizei rät immer wieder, dass Türen nicht nur geschlossen, sondern auch verschlossen werden. So haben es Einbrecher schwerer. (Symbolbild) Foto: dpa/Fabian Strauch

Mit einem Werkzeug hebelte der Einbrecher gegen 1 Uhr nachts die geschlossene Haustür auf. Nachdem er sich kurz im Haus aufhielt, verschwand er wieder. Eine Kamera filmte den Unbekannten bei seiner Tat. Anhand der Bilder wird der Mann wie folgt beschrieben: Der Unbekannte hatte kurze Haare und einen kurzen Bart. Er trug einen Kapuzenpullover, eine Jogginghose und eine dunkle Daunenjacke. Das zuständige Kriminalkommissariat 14 führt die weiteren Ermittlungen. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 melden.

(NGZ)