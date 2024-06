Exotisches Tier ausgebüxt Känguru-Jagd am Jüchener Rathaus

Die Jagd endete schließlich in einem Innenhof an der Wilhelmstraße. Dort hatte sich das Känguru in einen Hauseingang geflüchtet, wo es gegen 9.15 Uhr in eine Transportbox des Bauhofs gelockt und dem Halter – es soll sich um einen Veterinär handeln – übergeben werden konnte. „Ich bin froh, dass die ganze Sache so gut ausgegangen ist“, sagt Norbert Wolf.